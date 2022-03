Legende: Weiter im Hoch Clint Capela. Keystone/EPA/Erik S. Lesser

NBA: Capela führt Hawks zum Sieg

Die Atlanta Hawks kamen zu Hause gegen Memphis zu einem 120:105-Sieg und bleiben weiter in Form: Mit dem 4. Vollerfolg in den letzten 5 Spielen konnte Atlanta seine Bilanz mit 35 Siegen gegenüber 35 Niederlagen erneut ausgleichen. Bei den Hawks, die ohne ihre Topskorer Trae Young und John Collins antraten, erzielte der Genfer Aufbauspieler Clint Capela solide 18 Punkte und holte 7 Rebounds. Mit einer Differenz von +12 war Capela unter dem Korb so produktiv gewesen wie seit Anfang Januar (gegen Portland) nicht mehr.

NHL: Schweizer verlieren

Die beiden Schweizer, die in der Nacht auf Samstag im Einsatz standen, haben ihre Spiele verloren. Nino Niederreiter unterlag mit den Carolina Hurricanes Washington erst im Penaltyschiessen mit 3:4. Alexander Owetschkin, der bereits den späten Ausgleich erzielt hatte, sorgte auch im Shootout für die Entscheidung. Ebenfalls als Verlierer vom Eis musste Timo Meier mit San Jose. Die Sharks unterlagen Colorado 3:5. Meier schoss 5 Mal aufs Tor, verzeichnete aber eine Minus-3-Bilanz.