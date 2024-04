An den NLA-Vereinsmeisterschaften gab es im Becken von Sursee zwei Glanzlichter dank Antonio Djakovic und Roman Mityukov.

Djakovic und Mityukov so schnell wie noch nie

Legende: Hatte bereits an der SM in Uster vor einer Woche geglänzt Antonio Djakovic. Keystone/Patrick B. Krämer

Über 1500 m Freistil stellte Antonio Djakovic am ersten Tag der Wettkämpfe gleich zwei Schweizer Bestmarken in einem Rennen auf. Der 21-jährige Athlet des Schwimmklubs Uster verbesserte einerseits seinen eigenen 1500-m-Rekord um 3 Sekunden auf 14:56,63 Minuten. Andererseits blieb er auch bei der 800-m-Zwischenzeit mit 7:55,68 unter dem bisherigen 800-m-Topwert von Nils Liess (7:58,62).

Da bei einem 1500-m-Rennen auch die Durchgangszeit bei 800 m als offizieller Rekord anerkannt wird, gelang Djakovic das Kunststück, in einem Rennen gleich zwei Kurzbahn-Schweizer Rekorde aufzustellen.

04:36 Video Archiv: Bei Djakovics wird aus dem Einzelsport ein Teamsport Aus Sportpanorama vom 04.02.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 36 Sekunden.

Mityukov verbessert sich um 0,09 Sekunden

Nicht doppelt, sondern einfach verewigte sich am gleichen Event in Sursee Roman Mityukov in den Schweizer Rekordbüchern. Er senkte die nationale Bestzeit über 100 m Freistil auf 47,30 Sekunden.

Damit unterbot der 23-jährige Genfer seine eigene Marke aus dem Jahr 2022 um 9 Hundertstel.