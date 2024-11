Legende: Gleich 6 erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe Warriors-Guard Johnny Davis kann Washingtons Kyshawn George nicht am Wurf hindern. Keystone/AP Photo/Terrance Williams

Als erster Rookie in dieser Saison hat Kyshawn George in einem Spiel die 20-Punkte-Marke geknackt. Dabei gelangen ihm gleich 6 Drei-Punkte-Würfe. Die starke Leistung des Westschweizers mit 20 Zählern, 6 Rebounds und 4 Assists in knapp 38 Minuten Einsatzzeit genügten den Washington Wizards aber nicht, um die Golden State Warriors in die Knie zu zwingen.

Angeführt von einem in der 2. Hälfte überragenden Stephen Curry kamen die Warriors zu einem 125:112-Erfolg und damit zum 6. Sieg im 7. Spiel.

Atlanta gegen Boston chancenlos

Eine Niederlage gab es auch für Clint Capela und die Atlanta Hawks. Gegen Titelverteidiger Boston Celtics blieb das Team aus Georgia nach gutem Beginn letztlich chancenlos. Capela zeigte beim 93:123 eine bescheidene Leistung und musste sich mit 2 Punkten und 5 Rebounds begnügen.