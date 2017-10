Schweizer Snookerprofi greift nach den Sternen

Alexander Ursenbacher spielt am English Open in Barnsley derzeit gross auf. Zum ersten Mal überhaupt steht der 21-Jährige bei einem Weltranglisten-Turnier im Halbfinal.

Mit einem glatten 5:0-Sieg gegen Michael White ist Ursenbacher am Freitagabend in die Halbfinals der English Open eingezogen. Sein Meisterstück hatte der Schweizer aber in der Runde zuvor abgeliefert, als er Shaun Murphy mit 4:1 in die Schranken wies.

Und Murphy ist nicht irgendeiner. Der ehemalige Weltmeister ist nicht nur die aktuelle Nummer 5 der Welt, sondern hat mit den UK Championships und dem Masters auch die in der Snookerwelt wichtigsten Titel bereits gewonnen.

Duell mit O'Sullivan?

Ursenbacher hingegen betrat in Barnsley Neuland. Über die Runde der letzten 32 ist der Schweizer, der von Experten für sein offensives Spiel gelobt wird, bisher nie hinausgekommen. Dass er auf der Main Tour dabei ist, hat er seinem U21-Europameistertitel von Mitte April zu verdanken.

Im Halbfinal (Samstag, 14 Uhr) trifft Ursenbacher, die Nummer 91 der Welt, auf Kyren Wilson. Träumen ist auf jeden Fall erlaubt, denn mit Ronnie O'Sullivan ist auch das Mass aller Dinge noch im Turnier vertreten.