In einem Monat steht die Schwimm-EM in Paris an. Noè Ponti ist auf Kurs, ortet jedoch noch Verbesserungspotenzial.

Der Auftritt am Trofeo Settecolli war schon einmal ein gelungener Formtest. Nach den Rängen 2 (100 m Schmetterling) und 3 (200 m Schmetterling) reichte es für Noè Ponti beim traditionellen Meeting in Rom doch noch zum Sieg. Über 50 m Schmetterling gewann der Tessiner souverän in 22,73 Sekunden vor Kristof Milak aus Ungarn.

Die ersten 15 bis 20 Meter sind noch nicht so gut wie im letzten Jahr.

Damit scheint klar: Ponti ist für die EM in rund einem Monat gewappnet. Das sieht auch er so: «Es war ein guter Test. Ich bin gut geschwommen.» Und doch ortet der 25-Jährige Luft nach oben: «Ich muss den Start etwas verbessern, die ersten 15 bis 20 Meter sind noch nicht so gut wie im letzten Jahr.»

In Paris finden im Aquatic Center (Synchronschwimmen, Wasserspringen, Schwimmen) sowie am Pont de Bir-Hakeim (Freiwasserschwimmen, Klippenspringen) vom 31. Juli bis 16. August die Europameisterschaften statt. Ponti und Co. sind ab dem 10. August gefordert. An einer EM fehlt dem sechsfachen Champion auf der Kurzbahn noch Gold. Wenn die ersten Meter dann klappen, dürfte auch diese Lücke im Palmarès demnächst geschlossen sein.