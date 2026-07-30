Die 38. Schwimm-Europameisterschaften vom 31. Juli bis 16. August in Frankreichs Hauptstadt haben immense Dimensionen. Vorerst geht's in 4 Disziplinen los.

Legende: Einer von zwei Schauplätzen an der EM 2026 Das Centre Aquatique Olympique: Zunächst gehört die Aufmerksamkeit den Spezialistinnen und Spezialisten im Synchronschwimmen bzw. Wasserspringen. imago images/Federico Pestellini Panoramic

Zum 100-jährigen Bestehen der Europameisterschaften – die Geburtsstunde war 1926 in Budapest – trifft sich die Elite in Paris. Es handelt sich dabei um ein Rendezvous mit rund 1000 Athletinnen und Athleten aus den 52 Mitglieder-Nationen. Über 17 Wettkampftage verteilt werden insgesamt 80 Medaillensätze vergeben.

Bei der Rückkehr in die Olympia-Stadt von 2024 sind wie damals das Centre Aquatique Olympique im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis sowie die Seine die Schauplätze. Nicht zum Zug kommt das Becken in der La Défense Arena in Nanterre.

Neu ins Programm aufgenommen wurde Para-Schwimmen mit 4 Finals am Schluss-Wochenende. Vorerst aber bestreiten 13 qualifizierte Schweizerinnen und Schweizer in 4 Sparten das Prolog-Programm der Mammut-EM:

Artistic Swimming bzw. ehemals Synchronschwimmen (11 Entscheidungen) vom 31.7. bis 4.8.

Diving bzw. Wasserspringen (13) vom 31.7. bis 6.8.

Open Water bzw. Marathonschwimmen (7) am 4./5. und 7./8. August

High Diving bzw. Klippenspringen (2) am 7./8. August

Legende: Michelle Heimberg Die 26-jährige Aargauerin führt im Wasserspringen das Schweizer Team an, das zudem aus drei jungen EM-Neulingen besteht. Heimberg eroberte bei der letzten EM 2025 in der Türkei Gold vom 3-m-Brett und nennt insgesamt schon acht Medaillen auf dieser Stufe ihr Eigen. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Das Schweizer Aufgebot für den 1. EM-Teil Box aufklappen Box zuklappen Artistic Swimming (2) Anna-Sophia Aeschbacher, 19 Jahre: Duett Free & Technical

Ixchel Höner, 19 Jahre: Duett Free & Technical Diving (4) Antoine Chevnine, 15 Jahre: 3-m-Brett

Michelle Heimberg, 26 Jahre: 1-m-Brett, 3-m-Brett, 3 m Synchron Mixed

Cloe Gravalos Simon, 19 Jahre: 10-m-Turm

Erik Passerone, 17 Jahre: 1-m-Brett, 10-m-Turm, 3 m Synchron Mixed High Diving (4) Matthias Appenzeller, 32 Jahre

Jean-David Duval, 29 Jahre

Morgane Herculano, 26 Jahre

Pierrick Schafer, 24 Jahre Open Water (3) Nolan Carrel, 21 Jahre: 5 km, 10 km

Paul Niederberger, 22 Jahre: 5 km, 10 km, 3 km K.o.-Sprint

Christian Schreiber, 24 Jahre: 5 km, 10 km, 3 km K.o.-Sprint Vom 10. bis 16. August steht an der EM zudem ein 19-köpfiges Schweizer Team in den 47 Schwimmwettbewerben im 50-m-Becken im Einsatz. SRF überträgt die Abendsession täglich ab 18:30 Uhr live im TV bzw. in der Sport App.