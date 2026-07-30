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Schwimm-EM: Prolog in Paris 13 Schweizerinnen und Schweizer machen den Auftakt

Die 38. Schwimm-Europameisterschaften vom 31. Juli bis 16. August in Frankreichs Hauptstadt haben immense Dimensionen. Vorerst geht's in 4 Disziplinen los.

30.07.2026, 09:29

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Innenansicht eines Schwimmbads mit Sprungbrettern und leeren Tribünen.
Legende: Einer von zwei Schauplätzen an der EM 2026 Das Centre Aquatique Olympique: Zunächst gehört die Aufmerksamkeit den Spezialistinnen und Spezialisten im Synchronschwimmen bzw. Wasserspringen. imago images/Federico Pestellini Panoramic

Zum 100-jährigen Bestehen der Europameisterschaften – die Geburtsstunde war 1926 in Budapest – trifft sich die Elite in Paris. Es handelt sich dabei um ein Rendezvous mit rund 1000 Athletinnen und Athleten aus den 52 Mitglieder-Nationen. Über 17 Wettkampftage verteilt werden insgesamt 80 Medaillensätze vergeben.

Bei der Rückkehr in die Olympia-Stadt von 2024 sind wie damals das Centre Aquatique Olympique im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis sowie die Seine die Schauplätze. Nicht zum Zug kommt das Becken in der La Défense Arena in Nanterre.

Neu ins Programm aufgenommen wurde Para-Schwimmen mit 4 Finals am Schluss-Wochenende. Vorerst aber bestreiten 13 qualifizierte Schweizerinnen und Schweizer in 4 Sparten das Prolog-Programm der Mammut-EM:

  • Artistic Swimming bzw. ehemals Synchronschwimmen (11 Entscheidungen) vom 31.7. bis 4.8.
  • Diving bzw. Wasserspringen (13) vom 31.7. bis 6.8.
  • Open Water bzw. Marathonschwimmen (7) am 4./5. und 7./8. August
  • High Diving bzw. Klippenspringen (2) am 7./8. August
Person in schwarzem Badeanzug taucht ins Wasser bei einem Sprungwettbewerb.
Legende: Michelle Heimberg Die 26-jährige Aargauerin führt im Wasserspringen das Schweizer Team an, das zudem aus drei jungen EM-Neulingen besteht. Heimberg eroberte bei der letzten EM 2025 in der Türkei Gold vom 3-m-Brett und nennt insgesamt schon acht Medaillen auf dieser Stufe ihr Eigen. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Das Schweizer Aufgebot für den 1. EM-Teil

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Artistic Swimming (2)

  • Anna-Sophia Aeschbacher, 19 Jahre: Duett Free & Technical
  • Ixchel Höner, 19 Jahre: Duett Free & Technical

Diving (4)

  • Antoine Chevnine, 15 Jahre: 3-m-Brett
  • Michelle Heimberg, 26 Jahre: 1-m-Brett, 3-m-Brett, 3 m Synchron Mixed
  • Cloe Gravalos Simon, 19 Jahre: 10-m-Turm
  • Erik Passerone, 17 Jahre: 1-m-Brett, 10-m-Turm, 3 m Synchron Mixed

High Diving (4)

  • Matthias Appenzeller, 32 Jahre
  • Jean-David Duval, 29 Jahre
  • Morgane Herculano, 26 Jahre
  • Pierrick Schafer, 24 Jahre

Open Water (3)

  • Nolan Carrel, 21 Jahre: 5 km, 10 km
  • Paul Niederberger, 22 Jahre: 5 km, 10 km, 3 km K.o.-Sprint
  • Christian Schreiber, 24 Jahre: 5 km, 10 km, 3 km K.o.-Sprint

Vom 10. bis 16. August steht an der EM zudem ein 19-köpfiges Schweizer Team in den 47 Schwimmwettbewerben im 50-m-Becken im Einsatz. SRF überträgt die Abendsession täglich ab 18:30 Uhr live im TV bzw. in der Sport App.

Leeres olympisches Schwimmbecken mit dunklem Himmel im Hintergrund.
Legende: Belgrad war der vorerst letzte Ausrichter der Multi-Schwimm-EM Alle 2 Jahre Bestandteil des Wettkampfkalenders: Als Top-Nation räumte 2024 Ungarn mit 31 Podestplätzen als Top-Nation ab. Die Schweizer Delegation errang in Serbien 5 Medaillen, alle im Schwimmbecken. imago images/Aleksandar Djorovic

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