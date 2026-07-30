Zum 100-jährigen Bestehen der Europameisterschaften – die Geburtsstunde war 1926 in Budapest – trifft sich die Elite in Paris. Es handelt sich dabei um ein Rendezvous mit rund 1000 Athletinnen und Athleten aus den 52 Mitglieder-Nationen. Über 17 Wettkampftage verteilt werden insgesamt 80 Medaillensätze vergeben.
Bei der Rückkehr in die Olympia-Stadt von 2024 sind wie damals das Centre Aquatique Olympique im nördlichen Pariser Vorort Saint-Denis sowie die Seine die Schauplätze. Nicht zum Zug kommt das Becken in der La Défense Arena in Nanterre.
Neu ins Programm aufgenommen wurde Para-Schwimmen mit 4 Finals am Schluss-Wochenende. Vorerst aber bestreiten 13 qualifizierte Schweizerinnen und Schweizer in 4 Sparten das Prolog-Programm der Mammut-EM:
- Artistic Swimming bzw. ehemals Synchronschwimmen (11 Entscheidungen) vom 31.7. bis 4.8.
- Diving bzw. Wasserspringen (13) vom 31.7. bis 6.8.
- Open Water bzw. Marathonschwimmen (7) am 4./5. und 7./8. August
- High Diving bzw. Klippenspringen (2) am 7./8. August
Das Schweizer Aufgebot für den 1. EM-Teil
Artistic Swimming (2)
- Anna-Sophia Aeschbacher, 19 Jahre: Duett Free & Technical
- Ixchel Höner, 19 Jahre: Duett Free & Technical
Diving (4)
- Antoine Chevnine, 15 Jahre: 3-m-Brett
- Michelle Heimberg, 26 Jahre: 1-m-Brett, 3-m-Brett, 3 m Synchron Mixed
- Cloe Gravalos Simon, 19 Jahre: 10-m-Turm
- Erik Passerone, 17 Jahre: 1-m-Brett, 10-m-Turm, 3 m Synchron Mixed
High Diving (4)
- Matthias Appenzeller, 32 Jahre
- Jean-David Duval, 29 Jahre
- Morgane Herculano, 26 Jahre
- Pierrick Schafer, 24 Jahre
Open Water (3)
- Nolan Carrel, 21 Jahre: 5 km, 10 km
- Paul Niederberger, 22 Jahre: 5 km, 10 km, 3 km K.o.-Sprint
- Christian Schreiber, 24 Jahre: 5 km, 10 km, 3 km K.o.-Sprint
Vom 10. bis 16. August steht an der EM zudem ein 19-köpfiges Schweizer Team in den 47 Schwimmwettbewerben im 50-m-Becken im Einsatz. SRF überträgt die Abendsession täglich ab 18:30 Uhr live im TV bzw. in der Sport App.