Die Schwimm-Weltmeisterschaften 2029 werden in Peking ausgetragen. Das gab der Weltverband World Aquatics am Sonntag bei der WM in Katar bekannt. China ist bei der Organisation von grossen Schwimmveranstaltungen sehr aktiv. Allein in diesem Jahr werden drei Weltcup-Veranstaltungen in Peking (Synchronschwimmen), in Xi´an (Wasserspringen) und Shanghai (Schwimmen) ausgetragen. Bevor sich die besten Schwimmerinnen und Schwimmer in China messen, sind noch Weltmeisterschaften in Singapur 2025 und Budapest 2027 geplant.