Roman Mityukov schwimmt über 100 m Rücken auf Rang 6.

Antonio Djakovic verzichtete am Morgen auf einen Start über 800 m Freistil.

Roman Mityukov hat den Gewinn seiner zweiten WM-Medaille verpasst. Der Genfer schwamm über 100 m Rücken in 53,64 Sekunden die exakt selbe Zeit wie im Halbfinal. Auf der zweiten Streckenhälfte schien es, als könnte der 23-Jährige noch in den Medaillenkampf eingreifen, letztlich reichte es ihm zu Rang 6.

Mityukov blieb im Final 32 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord. Der Rückstand auf den Bronzeplatz betrug 28 Hundertstel. Gold ging an den US-Amerikaner Hunter Armstrong (52,68).

01:07 Video Mityukov: «Ich war am Limit» (franz.) Aus Sport-Clip vom 13.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Paradedisziplin kommt erst noch

Vor einem Jahr hatte Mityukov an der WM in Fukuoka mit Bronze seine erste WM-Medaille gewonnen – allerdings über die doppelte Distanz. Die 100-m-Distanz trainiert der Genfer laut eigenen Aussagen deutlich weniger. Die Vorläufe sowie ein allfälliger Halbfinal über 200 m Rücken stehen am Donnerstag an.

Djakovics WM beendet

Keine Wettkämpfe mehr bestreiten wird Antonio Djakovic. Der Thurgauer musste die Titelkämpfe krankheitshalber vorzeitig beenden. Über 400 m Freistil hatte der 21-Jährige den Final zum Auftakt der WM klar verpasst. Über 200 m bedeuteten die Vorläufe Endstation. Über 800 m trat Djakovic am Donnerstagmorgen nicht mehr an.

Im Einsatz stand am Donnerstagmorgen hingegen Marius Toscan. Der Ostschweizer, der seine zweite WM bestreitet, scheiterte über 200 m Schmetterling in den Vorläufen (21./1:58,99 Minuten).