Am Sonntag steigt das Emmentalische Schwingfest. Von den Bernern ist fast die gesamte Crème de la Crème am Start.

Legende: Wer legt wen auf den Rücken? Kilian Wenger und Remo Käser (unten) greifen am Emmentalischen früh am Morgen zusammen. Keystone

Am Emmentalischen Schwingfest im Kemmeriboden-Bad vom Sonntag versammelt sich die Elite der Berner – mit Ausnahme des abwesenden Schwingerkönigs Christian Stucki.

Im Anschwingen messen sich Remo Käser und Schwingerkönig Kilian Wenger. Wenger ist neben dem überragenden Samuel Giger der einzige Schwinger, der in dieser Saison zwei übergeordnete Feste für sich entschieden hat. Der Diemtigtaler gewann das Bergkranzfest auf dem Brünig und – nach einem Gestellten im Schlussgang gegen Stucki – das Berner Kantonalfest in Aarberg.

Feste auch in Giswil, Muttenz und Le Mouret

Käser siegte Mitte Juli am Südwestschweizer Fest in Oron-la-Ville. Zuletzt jedoch konnte er seine Möglichkeiten nicht ausschöpfen, weil er durch die Symptome der Coronavirus-Erkrankung geschwächt war.

Am reich befrachteten Schwingersonntag finden überdies drei Kantonalfeste statt: das Ob- und Nidwaldner in Giswil, das Basellandschaftliche in Muttenz und das Freiburger in Le Mouret.