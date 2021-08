Der 24-jährige Haslitaler feierte am Emmentalischen Schwingfest seinen bisher grössten Erfolg.

Legende: Strahlender Sieger Kilian von Weissenfluh. Keystone

Es hat zwar ein bisschen gedauert, nun ist der erste Kranzfestsieg von Kilian von Weissenfluh aber Tatsache geworden. Am Emmentalischen Schwingfest in Kemmeriboden-Bad gewann der 24-Jährige die ersten 5 Gänge allesamt, sodass ihm das Remis im Schlussgang gegen den dreifachen Saisonsieger Matthias Aeschbacher ausreichte.

Schurtenberger eine Klasse für sich

Sven Schurtenberger war derweil am Ob- und Nidwaldner Kantonalfest in Giswil unantastbar. Der massige Luzerner Routinier gewann die ersten 5 Gänge mit der Maximalnote. Damit stand er schon vor dem 6. Gang als Sieger fest.

Als prominenter Gast siegte Christian Schuler am Freiburger Kantonalen in Le Mouret. Der Schwyzer bezwang im Schlussgang den Westschweizer Eidgenossen Benjamin Gapany. Den Festsieg teilte sich Schuler mit dem punktgleichen Romain Collaud. Am Basellandschaftlichen Kantonalfest triumphierte Nick Alpiger überlegen.