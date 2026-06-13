Legende: Der König siegt in luftiger Höhe Armon Orlik bodigt im Schlussgang Mario Schneider. Keystone / GIAN EHRENZELLER

Zum ersten Mal seit neun Jahren fand das Bündner-Glarner Kantonalschwingfest wieder im Engadin statt. Wie schon 2017 in S-Chanf hiess der Sieger Armon Orlik. Auf der Motta Maluns oberhalb von Scuol feierte der Schwingerkönig seinen zweiten Kranzfestsieg in dieser Saison. Zuvor hatte er schon beim Glarner-Bündner in Näfels triumphiert.

Vor herrlicher Bergkulisse auf 2150 Meter über Meer gewann Orlik fünf von sechs Gängen. Einzig Andy Signer konnte gegen den 31-Jährigen stellen. Im Schlussgang stand Orlik Mario Schneider gegenüber, den er nach rund einer Minute ins Sägemehl beförderte. Im Anschwingen war Orlik bereits dessen Bruder Domenic Schneider gegenübergestanden. Dieser beendete das Fest auf dem 2. Schlussrang.

Collaud gewinnt im Jura

Beim Jurassischen Kantonalschwingfest in Saignelégier standen die beiden Eigenossen Romain Collaud und Lario Kramer im Schlussgang. Collaud gewann nach rund fünfeinhalb Minuten mit einem Kurz-Zug und feierte seinen zweiten Saisonsieg nach dem Triumph beim Neuenburger Kantonalen.