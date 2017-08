Das Unwetter 2005 und die (kostspieligen) Folgen

Am Sonntag findet der Unspunnen-Schwinget statt. Hanspeter Wenger gehört seit Jahren zum OK und ist als Verantwortlicher des Gabentisches im Einsatz. Er blickt auf spezielle Anekdoten des Traditionsanlasses, der am Sonntag stattfindet, zurück. Heute: Die witterungsbedingte Absage 2005.

Bild in Lightbox öffnen. Zirka 10 Tage vor dem Unspunnen-Fest 2005 setzte ein Unwetter grosse Teile von Interlaken unter Wasser. Betroffen war auch das Schwing-Gelände. In einer Krisensitzung beschloss das Organisationskomitee, den Anlass abzusagen und um ein Jahr zu verschieben. « Als Gabenchef hatte ich sämtliche Preise schon organisiert. Und auf diversen Artikel war die Jahreszahl schon eingeschnitzt oder eingraviert gewesen. Das musste dann natürlich alles geändert werden. Das war ein Riesenaufwand.



Danach mussten wir den ganzen Gabentempel ein Jahr lagern und versichern. Das waren Preise im Wert von 300'000 bis 400'000 Franken. » Hanspeter Wenger

langjähriges OK-Mitglied des Unspunnen-Schwingets Aus dem Vorfall wurden die richtigen Lehren gezogen. So wurden die weiteren Anlässe schon im Vorfeld gegen einen witterungsbedingten Ausfall versichert. Ein Unwetter ähnlichen Ausmasses habe sich seither aber nicht mehr ereignet. «Nicht einmal annähernd», wie Wenger sagt.



