Während dem ESAF am Samstag und Sonntag führt SRF einen Zuschauer-Wettbewerb durch. Es gibt viele tolle Preise zu gewinnen, machen Sie mit!

Teilnahmemöglichkeiten – am Samstag, 30. August und Sonntag, 31. August 2025 gemäss Einspielung der beiden Wettbewerbsclips im Umfeld der Live-Übertragungen:

Verlosung dieser Wettbewerbspreise pro Tag:

Teilnahme per Anruf auf 0901 55 99 01 (CHF1.20/Anruf) oder

oder über das Gratis-Teilnahmeformular

eine Migros-Geschenkkarte im Wert von CHF 1'000.-

ein Grillfest mit Freunden und Familie im Wert von CHF 1'000.-, offeriert von der Mobiliar

ein Smartphone Google Pixel 10 pro, offeriert von der Swisscom

Hauptpreis: einen Suzuki Motorrad-Roller Burgman Street 125 im Wert von über 3000 Franken!

Teilnahme per Anruf auf 0901 55 99 02 (CHF1.20/Anruf) oder

oder über das Gratis-Teilnahmeformular

eine Läderach Geschenkkarte im Wert von 1000 Franken

ein Braukurs inklusive Abendessen für vier Personen von Feldschlösschen

ein Familien-Aufenthalt im Märchenhotel in Braunwald, offeriert von den Kantonalbanken

Gewinnerinnen und Gewinner

Werden im Anschluss an die Übertragungen auf dieser Seite publiziert.

Der Versand der Gutscheine/Preise erfolgt bis Ende September.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist am 30. und 31. August 2025 jeweils um 16.30 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Internet bekannt gegeben, Hauptpreis-Gewinnerin oder -Gewinner zusätzlich am Sender, sowie persönlich benachrichtigt. Sachpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalpreisen, die den Wert von CHF 1000 (Hauptpreise) übersteigen, wird eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners benötigt. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinnerinnen und Gewinner im Besitz der Preisgeber. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktadressen der Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe den Preis-Sponsoren mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.