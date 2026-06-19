Das 2. Bergkranzfest-Schwingfest der Saison am Schwarzsee kennt einen klaren Berner Favoriten.

Am Schwarzsee gilt: Alle gegen Michael Moser

Legende: Zeigte sich zuletzt in blendender Verfassung Michael Moser. Keystone/PETER KLAUNZER

Zum Auftakt der Bergkranzfest-Saison im Schwingen war es am vergangenen Sonntag zu einem Favoritensieg auf dem Stoos gekommen. Der Nordostschweizer Werner Schlegel besiegte im Schlussgang Elias Lüscher und holte sich seinen 2. Sieg an einem Bergkranzfest.

Der 1. Triumph gelang Schlegel 2024 am Schwarzsee – wo am kommenden Wochenende geschwungen wird. Das Fest in den Freiburger Voralpen kennt ebenfalls einen klaren Favoriten: Michael Moser.

Perfekten Wettkampf knapp verpasst

Der Berner reist in Topform an den Schwarzsee. 48 Kämpfe bestritt er in diesem Jahr, 42 gewann er, 6 stellte er, ist also noch ungeschlagen.

Zuletzt verpasste der 20-Jährige am Oberländischen Schwingfest in Gstaad mit 59,75 Punkten (bei 6 Kämpfen mit der möglichen Maximalnote 10) den perfekten Wettkampf nur haarscharf.

Berner Favoriten

Überhaupt stellt der Bernisch-Kantonale Schwingverband die stärkste Delegation beim Heimfest der Südwestschweizer – trotz Abwesenheit von Fabian Staudenmann.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Schwarzsee-Schwinget am Sonntag ab 08:05 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App. Die Übertragung am Nachmittag startet um 13:10 Uhr.

Nebst Moser muss man bei den Bernern auch Matthias Aeschbacher, Curdin Orlik und Adrian Walther auf dem Zettel haben. Letzter musste in Gstaad angeschlagen aufgeben, hinter seinem Gesundheitszustand steht ein Fragezeichen.

Heim-Schwinger ohne Zugpferd

Die Südwestschweizer müssen auf ihr Zugpferd Benjamin Gapany, der die komplette Saison ausfällt, verzichten. Bei ihnen ruhen die Hoffnungen auf Romain Collaud, der drauf und dran ist, Lario Kramer als Aushängeschild abzulösen.

Als Gastverband treten die Innerschweizer am Schwarzsee an. Obwohl mit Lukas Bissig, Michael Gwerder und Silvan Appert mehrere Eidgenossen am Start sind, müssen die ISV-Gäste mit der Aussenseiter-Rolle vorliebnehmen.

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