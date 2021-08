Legende: Mit Fussstich zum Sieg Samuel Giger bezwingt im Schlussgang Mario Schneider. Keystone

An 6 Kranzfesten hat Samuel Giger in dieser Saison teilgenommen, 5 davon hat er gewonnen. So auch an diesem Wochenende: Am St. Galler Kantonalfest in Kaltbrunn setzt er sich im Schlussgang gegen Mario Schneider durch.

Giger warf im Thurgauer Duell des Schlussgangs den Nichteidgenossen Schneider nach einem Fussstich platt. Mit erst 23 Jahren hat Giger nunmehr 20 Siege an Kranzfesten im Palmarès.

Junges Teilnehmerfeld in Kaltbrunn

Die jungen Herausforderer aus dem St. Gallischen schlugen sich gut: