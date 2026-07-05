Fabian Staudenmann gewinnt im Wankdorf-Stadion das Bernisch Kantonale Schwingfest.

Dem Berner reicht im Schlussgang gegen den starken Nordostschweizer Gast Werner Schlegel ein Gestellter.

Schwingerkönig Armon Orlik erlebt ein Fest zum Vergessen.

Beim Innerschweizer Schwingfest teilen sich Marc Lustenberger und Samuel Schwyzer den Sieg.

Die Kulisse im Berner Wankdorf war spektakulär, 27'000 Fans waren gekommen, und vielleicht halfen ihm die «Hopp Fäbu»-Rufe: Der Guggisberger Fabian Staudenmann liess sich im Schlussgang von Werner Schlegel nicht überlisten. Einige heikle Situationen galt es zu überstehen, ein Gestellter reichte Staudenmann aber zum Festsieg, dem bereits 3. am Bernisch Kantonalen nach 2023 und 2024.

Es war der insgesamt 22. Kranzfestsieg für den 26-jährigen Staudenmann. Sein zweieinhalb Jahre jüngerer Gegner aus dem Toggenburg verpasste zwar seinen 13. Kranzfestsieg, die 9,00 Zähler für das Remis genügten aber, um Platz 2 zu verteidigen.

Fünfmal 9,75 für Schlegel

Beide waren mit 5 Siegen in den Schlussgang eingezogen, allerdings hatte Staudenmann zu diesem Zeitpunkt dank zwei Maximalnoten einen halben Punkt Vorsprung. Schlegels Erfolge wurden jeweils nur mit 9,75 Zählern bewertet. Einen halben Punkt hinter Schlegel teilten sich die BKSV-Vertreter Etienne Burger und Daniel Tschumi Rang 3.

Orlik dreimal geschlagen

Schwingerkönig Armon Orlik musste sich gleich dreimal das Sägemehl vom Rücken streifen lassen. Der 31-Jährige büsste mit Niederlagen gegen Michael Moser im Anschwingen und sensationell gegen David Lüthi schon vor der Mittagspause alle Chancen ein. David Scheuner versetzte ihm im 5. Gang einen weiteren Tiefschlag. «Um zu siegen, muss man auch verlieren können», sagte Orlik im Anschluss lakonisch.

Lüthi erst von Moser gestoppt

Lange konnte Lüthi sensationell auf eine Schlussgang-Teilnahme hoffen. Der 24-Jährige aus Richigen bei Bern bezwang mit Orlik und Christian Gerber zwei Eidgenossen in Folge – ehe ihm Moser im 5. Gang die erste Niederlage des Tages beibrachte. Im Anschluss unterlag er noch dem Nordwestschweizer Gast Lars Voggensperger.

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