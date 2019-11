Legende: Derzeit nicht zu schlagen Manuela Schär. Keystone

Die Schweizer Rollstuhl-Sportlerin Manuela Schär hat beim Marathon in Oita ihre eindrückliche Erfolgsserie verlängert und den eigenen Weltrekord verbessert. Die bald 35-jährige Krienserin blieb in der japanischen Hafenstadt in 1:35:42 Stunden 71 Sekunden unter der alten Bestmarke, welche sie vor 14 Monaten in Berlin aufgestellt hatte. Damit ist Schär saisonübergreifend seit mittlerweile zehn Marathons ungeschlagen.

Schweizern liegt Oita

Das Rennen der Männer gewann der Thurgauer Marcel Hug, der letzte Woche an den Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Dubai zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen hatte.

Die Strecke in Oita ist ganz auf Rollstuhlsportler ausgerichtet und gilt als äusserst schnell. Heinz Frei stellte den seit mehr als 20 Jahren gültigen Marathon-Weltrekord bei den Männern ebenfalls in Oita auf.