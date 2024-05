Legende: Das Können hätte sie noch Oxana Tschussowitina, hier bei den Asienspielen im September 2023. Reuters/Eloisa Lopez/Archiv

Oxana Tschussowitina zog sich die nicht näher definierte Verletzung nach eigenen Angaben bei der Vorbereitung auf die Asienmeisterschaften zu, die in ihrem usbekischen Heimatland stattfinden und die letzte Gelegenheit gewesen wären, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. «Ich kann nicht teilnehmen und bin sehr traurig, weil ich mich lange darauf vorbereitet habe», teilte Tschussowitina mit. Ihre Zukunft liess sie offen.

Die 48-Jährige ist eine absolute Legende im Turnsport. Erstmals nahm sie 1992 im Alter von 17 Jahren an Olympischen Spielen teil. In Barcelona gewann sie Team-Gold für die damalige GUS (Nachfolgestaaten der Sowjetunion). 16 Jahre später holte sie in Peking Olympia-Silber am Sprung.

Ab 1992 trat sie für Usbekistan, von 2006 bis 2012 für Deutschland und seither wieder für Usbekistan an. Insgesamt gewann sie 9 WM-Medaillen am Sprung, so viele wie keine Athletin an einem einzelnen Gerät. Gleich 5 Elemente im Kunstturnen sind nach ihr benannt, unter anderem der «Tschussowitina»-Sprung in zwei Varianten.