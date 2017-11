Siege für Hug und Schär in New York

Die Schweizer Rollstuhlfahrer Marcel Hug und Manuela Schär haben am Marathon in New York für einen Schweizer Doppelerfolg gefeiert.



Bild in Lightbox öffnen. Noch nie zuvor kamen die Rollstuhl-Sieger an diesem Traditionsanlass aus dem gleichen Land. Für Hug war es bereits der dritte Sieg im «Big Apple» nach 2013 und 2016. Der 31-jährige Thurgauer distanzierte den zweitplatzierten Kanadier Josh Cassidy um mehr als zwei Minuten. Schär bezwang die Amerikanerin Tatyana McFadden, die Gewinnerin in New York in den vergangenen vier Jahren. McFadden verpasste es, mit dem sechsten Sieg alleinige Rekordhalterin zu werden. Sie teilt sich diese Bestmarke mit der Schweizerin Edith Hunkeler.

pro/sda