Wer dieses Rennen auf die Schanze in Einsiedeln gewinnen will, muss fit sein und darf keine Höhenangst haben.

Zum 2. Mal fand am Samstag in Einsiedeln der Wettlauf auf die Andreas-Küttel-Schanze statt. 400 Meter sind es, aber was für welche: Erst die Auslaufzone, dann die Anlaufspur hoch. Das Ganze mit Vorläufen und Final.

Sieger wurden der Österreicher Jakob Mayer in 3:01 Minuten bei den Männern und die Belgierin Caroline Manil (4:09). Wir haben Ihnen einige spektakuläre Bilder des von einem Getränkekonzern organisierten Rennens zusammengestellt (siehe Video oben).