Es waren ereignisreiche Wochen für Skicrosser Alex Fiva. Mitte Februar konnte sich der 35-Jährige bei der Skicross-WM in Idre (SWE) erstmals den Weltmeister-Titel sichern. Anfangs März wurde er dann aber jäh aus seinem sportlichen Alltag gerissen: Fiva wurde wie Teamkollege Ryan Regez positiv auf Corona getestet. Pünktlich zum Saisonfinale in Veysonnaz ist der Schweizer aber wieder zurück.

Motiviert ins letzte Rennen

Nach der Zwangspause scheint die Vorfreude bei Fiva besonders gross zu sein. «Das Weltcupfinale ist ein Heimrennen für uns, dementsprechend werde ich alles geben», meint er vor dem letzten Rennen der Saison.

Erfreulich kommt hinzu, dass der 35-Jährige keine Nachwehen von seiner Corona-Erkrankung davongetragen hat. Fiva hat Glück im Unglück gehabt, war er doch nur von einem milden Krankheitsverlauf betroffen. «Ich wurde positiv getestet, ohne irgendwelche Symptome zu haben.»

Überhaupt scheint der Bündner nach seinem Titel sehr entspannt an bevorstehende Aufgaben heranzugehen: «Der Titel ist natürlich sehr schön. Ich war schon bei vielen Grossanlässen dabei und musste stets die Fragen beantworten, warum es nicht geklappt hat.»

Zum Abschluss der Saison darf sich Fiva nun erstmals als Weltmeister in einem Weltcup-Rennen beweisen. «Dass man als Weltmeister an ein Weltcupfinale gehen kann, ist eine sehr schöne Situation. Aber am Ende ist es ein Rennen wie jedes andere.» Dass der Routinier dabei vorne mitfahren will, versteht sich von selber.