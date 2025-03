Aerials-Weltcup in Almaty

Vor einer Woche im chinesischen Beidahu hatte Noé Roth seine Podest-Hoffnungen nach einem Sturz im 2. Final-Durchgang noch begraben müssen. Nun machte es der Schweizer besser. Im kasachischen Almaty musste sich Roth nach zwei starken Sprüngen im Final einzig dem Chinesen Wang Xindi geschlagen geben – und auch das nur um 0,8 Punkte.

Für den Zentralschweizer bedeutet der 2. Rang den 2. Podestplatz im 6. Rennen des laufenden Winters. Bereits zum Saisonauftakt im US-amerikanischen Lake Placid resultierte für Roth Platz 2.

Werner in der Quali out – Peel siegt bei den Frauen

Roth schaffte es in Almaty als einziger Schweizer in den Final der Top 12. Pirmin Werner, der zweite Swiss-Ski-Athlet im Männer-Feld, blieb als 15. in der Qualifikation hängen.

Bei den Frauen fand der Wettkampf ohne Schweizer Beteiligung statt. Die Australierin Laura Peel sicherte sich den Tagessieg vor der Chinesin Xu Mengtao und Landsfrau Danielle Scott.