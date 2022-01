Aerials-Weltcup in Kanada

Nicolas Gygax überzeugt beim Weltcup in Le Relais mit starken Sprüngen und wird Dritter.

Pirmin Werner nimmt in seinem finalen Sprung volles Risiko – das zahlt sich nicht aus.

Im Final der besten Sechs, in dem nur Athleten aus China und der Schweiz figurieren, setzt sich Jiaxu Sun durch.

Beim 5. Aerials-Wettkampf der Saison haben die Schweizer Freestyle-Cracks den bereits 6. Podestplatz eingeheimst. Aber nicht etwa ein Pirmin Werner oder ein Noé Roth durfte zum Schluss jubeln – sondern Nicolas Gygax. Der 25-Jährige zeigte einen vorzüglichen Wettkampf und belohnte sich mit Platz 3. Der Quali-Neunte steigerte sich mit dem 1. Finalsprung auf Position 5 und setzte danach noch einen drauf. Der Lohn war der 2. Podestplatz in seiner Karriere.

Mit Werner war ein zweiter Schweizer im Final der besten 6 Athleten vertreten. Der 21-Jährige, der in diesem Winter schon zweimal auf dem Podest gestanden hatte, ging bei seinem 3. Sprung des Tages volles Risiko. Er versuchte sich an einem «Double Full Full Double Full» – drei Saltis mit total fünf Schrauben. Werner konnte den schwierigen Sprung aber ganz knapp nicht stehen und wurde am Ende Sechster.

Roth und Burow passen – Chinesen jubeln

Roth, der 3. Schweizer Top-Crack, fehlte in Le Relais. Den 21-Jährigen plagen gesundheitliche Probleme (Knieschmerzen). Roth stand in diesem Winter im Einzel bereits dreimal auf dem Podest (einmal Zweiter, zweimal Dritter).

Neben Roth waren auch sämtliche Russen und Belarussen nicht am Start. In Abwesenheit des Saison-Dominators Maxim Burow (RUS), der alle vier bisherigen Weltcupspringen gewonnen hatte, feierte der Chinese Jiaxu Sun vor seinem Landsmann Longxiao Yang seinen ersten Saisonsieg.

Xu mit 28. Weltcupsieg

Bei den Frauen verpasste Alexandra Bär, die einzige Schweizerin am Start, den Final klar. Den Sieg sicherte sich die Chinesin Mengtao Xu. Für die 31-jährige Ausnahmekönnerin ist es bereits der 28. Sieg im Weltcup.