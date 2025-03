Die Generalprobe für die Freestyle-WM im Engadin ist den Schweizer Aerials-Spezialisten mehr als geglückt. Noé Roth zeigte im italienischen Livigno zwei starke Sprünge und sicherte sich damit den Tagessieg. Nachdem sich der 24-Jährige in diesem Winter zweimal mit Platz 2 zufriedengeben musste, gelang ihm nun der erste Saisonsieg.

Für die Wiederholung des Disziplinensiegs im Weltcup fehlte ihm nur ein Punkt. Guangpu Qi sicherte sich diesen Sieg punktgleich vor Roth, weil der Chinese zwei Konkurrenzen für sich entschied.

Erfolgserlebnis für Werner

Auch für Pirmin Werner war es ein Freudentag. Zum ersten Mal in dieser Saison qualifizierte er sich für den Super-Final der besten sechs und holte dann auch den ersten Podestplatz des Winters. Sein bisher bestes Saisonergebnis war ein siebter Platz gewesen.

Für einen kurzen Moment sah es sogar nach einem Schweizer Doppelsieg aus: Mit nur 0,73 Punkten Vorsprung auf Werner klassierte sich der Chinese Sun Jiaxu trotz einer missglückten Landung noch zwischen die beiden Schweizer.

Peel erneut nicht zu schlagen

Bei den Frauen führte nach dem letzten Wettkampf in Kasachstan erneut kein Weg an Laura Peel vorbei. Die Australierin, die bereits als Gesamtweltcupsiegerin feststeht, feierte ihren 5. Weltcupsieg in diesem Winter. Sie verwies die beiden Chinesinnen Xu Mengtao und Chen Meiting auf die Plätze zwei und drei. Schweizerinnen waren keine am Start.

Für die Aerials-Athletinnen und Athleten geht es am 29. März mit den Titelkämpfen an der Freestyle-WM im Engadin weiter.