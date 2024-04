So hoch ist noch nie einer auf einer «Hip» geflogen: Freeskier Kim Gubser katapultiert sich in 14,6 Meter Höhe.

Erst eine kurze Teambesprechung, dann der lange Anlauf und schliesslich – im wahrsten Sinne des Wortes – der unglaubliche Höhenflug. Kim Gubser hat am Schilthorn einen Weltrekord für den höchsten Air an einer sogenannten «Hip» (Sprungschanze) aufgestellt. Der Davoser katapultierte sich am Freitag sich in 14,6 Meter Höhe, womit er den bisherigen Rekord von David Wise (USA) um 40 cm überbot.

«Das war jedenfalls mein Limit»

«Ich habe es erst mit weniger Geschwindigkeit probiert und bin dann immer schneller angefahren», liess sich Gubser nach seinem unfassbaren Sprung zitieren. «Wir wollten wissen, wo die Grenze ist, und haben sie gefunden. Das war jedenfalls mein Limit.»

Bei bestem Wetter purzelten zwei weitere Weltrekorde: Snowboarder Valentino Guseli (AUS) flog 11,5 Meter hoch und übertraf damit den Rekord von Christian Haller (SUI) aus dem Jahr 2016 um 20 cm. Brooke D’Hondt (CAN) stellte am Donnerstag erstmals einen Weltrekord für den höchsten Air an einer «Hip» für Snowboarderinnen auf. Sie erreichte 7,3 Meter.