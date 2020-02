In der Disziplin Aerials mischt mit Noé Roth in dieser Saison auch ein Schweizer ganz vorne mit. Das Palmarès des Zugers liest sich eindrücklich – und das, obwohl er erst gerade 19 Jahre alt ist:

Gold an der Junioren-WM in Raubichi im Februar 2018

Rang 16 bei der ersten Olympia-Teilnahme 2018 in Pyeongchang

WM-Bronze im Februar 2019 in Deer Valley

5 Podestplätze im Weltcup

«Es ist mega cool, das schon jetzt erleben zu dürfen. Es macht echt Spass, wenn man solche Resultate hat», sagt Roth. Als er sich Mitte Februar dank Rang 2 in Moskau die zwischenzeitliche Führung in der Disziplinenwertung gesichert hatte, ging «ein Traum in Erfüllung».

Die weiteren Ziele des Zugers sind klar: Er will im Gesamtweltcup und an Olympia auf einen Podestplatz springen. Den ersten Meilenstein könnte er schon bald erreichen: Im Disziplinen-Weltcup belegt er aktuell noch immer den 3. Rang.