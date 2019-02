Frauen-Wettkampf gestrichen

Männer: 1. James Woods (Gb), 86,68 Punkte. 2. Birk Ruud (No), 85,40. 3. Nicholas Goepper (USA), 85,18. 4. Mac Forehand (USA), 83,30. 5. Henrik Harlaut (Sd), 82,70. 6. Colin Wili (Sz), 81,81. 7. Mcrae Williams (USA), 76,28. 8. Jonas Hunziker (Sz), 73,43. 9. Aleksi Patja (Fi), 44,55. 10. Oscar Wester (Sd), 33,11. Out in der Qualifikation: Fabian Bösch (Sz).



Frauen: Wettkampf ersatzlos gestrichen.