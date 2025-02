Legende: Ist die WM gelaufen? Sarah Höfflin. Freshfocus/Claudio Thoma

Das Schweizer Freeski-Team weilt anlässlich der Weltcup-Wettkämpfe in Aspen seit einigen Tagen in Nordamerika. Für Sarah Höfflin und Thierry Wili hat der Trip am Freitag im Spital geendet. Beide verletzten sich im Training, wie einem Beitrag von Swiss-Freeski auf Instagram zu entnehmen ist.

Höfflin hat sich demnach einen Bruch im Fuss zugezogen. Die 34-Jährige stand in diesem Winter bereits zweimal auf dem Podest. Im Slopestyle in Stubai wurde sie Dritte, im Big Air in Peking Zweite. Ihr Teamkollege Wili verletzte sich derweil an der Schulter.

Legende: Sarah Höfflin und Thierry Wili im Spital. Instagram @swissfreeski

Mit der Heim-WM im Engadin stünde für Höfflin und Wili ab dem 17. März das Saisonhighlight auf dem Programm. Ob dieses nun für beide ins Wasser fällt, ist unklar. Seitens Swiss-Ski gibt es noch keine Informationen.