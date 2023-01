Olympiasiegerin Gremaud hat wieder Spass an ihrem Sport. Und dieser ist für die bald 23-jährige Freiburgerin zentral. «Ich habe viel gelernt in den letzten 6 Monaten. Jetzt ist zum Glück wieder alles gut, ich habe wieder grosse Freude am Skifahren» , sagt Gremaud.

Denn der Saisonstart war schwierig. Im Oktober sprang sie in Chur als Dritte im Big Air zwar aufs Podest. Doch dann brauchte sie eine Pause. Sie musste sich Zeit für sich selber nehmen, um die Motivation und Freude zu behalten.

Gremaud wollte nach Bronze nur noch nach Hause

Gremaud spricht offen über die körperliche und mentale Erschöpfung. «Früher war das vielleicht schon ein Tabu-Thema, aber es ist wichtig, darüber zu reden.» Ein Gespräch wie dieses im Studio sei für sie auch eine Art Therapie.

Ich war emotional so müde nach dem Bronzegewinn. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause zu meiner Familie.

Ausgepumpt war Gremaud auch vor ihrem bisher grössten Coup – dem Olympiasieg in Peking im Slopestyle. Kurz vor Peking hatte sie eine Gehirnerschütterung erlitten. Es reichte knapp für die Teilnahme an den Spielen. Dann holte sie Bronze und fiel in ein loch. «Ich war emotional so müde nach dem Bronzegewinn. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause zu meiner Familie. Die Tage zwischen Big Air und Slopestyle waren sehr schwierig.»

Chancen wie an Olympia muss man am Schopf packen

Doch ihr sei klar gewesen, dass «ich durchhalten muss, dass ich diese Chance nur alle 4 Jahre habe. In der Quali hatte ich einen richtig schlechten Tag, habe es als Zwölfte und als Letzte geschafft. Es hat mich so genervt, dass ich so schlecht drauf war. Am nächsten Tag war die Sonne da und alles war besser.»

Nun stehen die X-Games und die WM an. Erstere geniessen in der Freestyle-Community einen grossen Stellenwert, die WM erhalte jedoch medial mehr Aufmerksamkeit, so Gremaud. Auch Olympia 2026 schwirrt schon in ihrem Kopf herum. Denn: «Ziele zu haben, macht Sport so schön.»