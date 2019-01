Die Schweizerin landet in Aspen beim Slopestyle-Wettkampf auf dem 2. Platz.

Nur 16-Jährige war besser: Höfflin holt Silber an den X-Games

Legende: Video Höfflin glänzt an den X-Games in Aspen abspielen. Laufzeit 01:12 Minuten.

Höfflin glänzt an den X-Games in Aspen

Die Slopestyle-Olympiasiegerin Sarah Höfflin befindet sich eine Woche vor dem Auftakt der Freestyle-Weltmeisterschaften in Park City auf Kurs. An den X-Games in Aspen im US-Bundesstaat Colorado sicherte sich die 28-Jährige die Silbermedaille. Höfflins 90,0 Punkte wurden einzig vom estnischen Riesentalent Kelly Sildaru überboten.

Sildaru nahe an der Perfektion

Die 16-jährige Sildaru wurde von der Jury für einen ausgezeichneten 3. Run mit 99,0 Punkten belohnt. Nie zuvor hatten die Punktrichter an den X-Games in einem Slopestyle-Wettkampf einen höheren Wert vergeben. Nach 2016 und 2017 ist es für Sildaru bereits die 3. Goldmedaille an den X-Games im Slopestyle.

Mit der Olympia-2. Mathilde Gremaud (6.) und Giulia Tanno (8.) standen neben Höfflin 2 weitere Schweizerinnen im Slopestyle-Final.