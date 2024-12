Am Donnerstag beginnt die Saison im Skicross. Das Highlight wird die Heim-WM im März in St. Moritz sein.

Der Auftakt in den Skicross-Weltcup geht diese Woche in Val Thorens in Savoyen über die Bühne. Die ersten Finalläufe der Saison werden am Donnerstag und Freitag ausgetragen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Auftakt in die Weltcup-Saison im Skicross bei SRF wie folgt: Donnerstag, 14:55 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App

Freitag, 12:25 Uhr in der SRF Sport App, später auch auf SRF zwei

4 Schweizerinnen und 7 Schweizer werden am Start stehen – darunter auch Alex Fiva. Der 38-Jährige, der sich im Dezember 2022 in Val Thorens das Kreuzband im linken Knie gerissen hat, reist dennoch «mit guten Gefühlen» an. «Ich freue mich, dass es losgeht», sagt er gegenüber SRF . In der vergangenen Saison holte er sich den 3. Platz in der Skicross-Wertung. Nun will der Silberheld von Olympia 2022 dort anknüpfen.

Das Schweizer Team am Weltcup-Auftakt in Val Thorens Box aufklappen Box zuklappen Fanny Smith

Talina Gantenbein

Saskja Lack

Natalie Schär

Tobias Baur

Romain Détraz

Alex Fiva

Ryan Regez

Marc Bischofberger

Sandro Lohner

Noah Lubasch

Gil Martin (als Vorfahrer)

WM im März als Highlight

Fivas Pendant bei den Frauen heisst Talina Gantenbein. Als beste Schweizerin holte sie im Frühling in der Weltcup-Wertung den 5. Platz – vor ihren Teamkolleginnen Saskja Lack (7.), Sixtine Cousin (8.) und Fanny Smith (9.). «Es wäre sogar noch mehr dringelegen», gibt die 26-Jährige, die schon ihre 9. Weltcup-Saison in Angriff nimmt, zu Protokoll.

In einem Winter mit 10 Weltcup-Stationen in 7 Ländern bildet die Freestyle-WM in St. Moritz Mitte März den Höhepunkt.