Das kleine Schweizer Aerials-Team will im Weltcup reüssieren – und im März an der Heim-WM.

Die Aerials-Saison ist im Winter 2024/25 kürzer als sonst. Am Wochenende findet in Lake Placid (USA) der 1. Weltcup-Wettkampf statt, am 13. März endet die Saison in Livigno (ITA) bereits wieder.

An 6 Wettkampfstätten finden total 7 Einzel-Springen statt. Das Springen in Livigno ist das einzige auf europäischem Boden.

Roth will mehr

In der abgelaufenen Saison war Pirmin Werner im kleinen Schweizer Team der beständigste Springer. Der 25-Jährige feierte im Dezember 2023 seinen 4. Weltcupsieg und führte die Aerials-Wertung über den Jahreswechsel an. Ende Saison wurde er hinter Qi Guangpu (CHN) Zweiter.

Noé Roth blickt auf einen enttäuschenden Winter zurück. Doch mit dem 24-jährigen Zuger dürfte heuer wieder zu rechnen sein. Roth belegte im Dezember im finnischen Ruka im Europacup, einer wichtigen Standortbestimmung für den Weltcup-Winter, in Abwesenheit unter anderem der Chinesen die Ränge 1 und 2.

Der Blick von Werner und Roth geht indes bereits über den Weltcup hinaus. Denn unmittelbar nach dem Livigno-Wettkampf startet mit der Heim-WM in St. Moritz das Saison-Highlight.