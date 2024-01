Gremaud springt in Laax zum Sieg – Ragettli verpasst das Podest

Laax Open am Sonntag

Mathilde Gremaud hat beim Heim-Weltcup in Laax triumphiert und ihren 11. Weltcup-Sieg eingefahren. Im Slopestyle-Final kam sie dank einem starken 1. Run auf genau 86 Punkte und feierte in ihrem 5. Saison-Wettkampf den 4. Sieg. Damit liess sie die chinesische Doppel-Olympiasiegerin Eileen Gu um fast 8 Punkte hinter sich. Die Qualifikationssiegerin bestritt ihren 1. Slopestyle-Wettkampf seit 2 Jahren.

01:47 Video Gremaud: «Wetter, Leute, Run: Alles war grandios heute» Aus Sport-Clip vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.

Rang 3 ging an die Podest-Debütantin Jay Riccomini (USA). Sarah Höfflin, die zweite Schweizerin im Final, drehte nach einem verpatzten 1. Run auf. Aber auch im 2. Versuch blieb sie knapp 2 Punkte hinter der US-Amerikanerin zurück und verpasste das Podest als 4. hauchdünn. Für die 33-jährige Genferin dürfte es trotzdem ein gelungenes Comeback nach ihrem Sturz im November in Stubai gewesen sein.

Ragettli vom Podest verdrängt

Bei den Männern verpassten die Schweizer einen Podestplatz vor dem Heimpublikum. Lokalmatador Andri Ragettli lag bei Halbzeit noch auf Rang 3 und konnte sich in der Entscheidung gar nochmals um 1,1 Punkte auf 82,61 Zähler verbessern. Dies reichte in der Endabrechnung jedoch nur für Rang 5, da sich noch 2 US-Amerikaner an ihm vorbeischoben.

01:08 Video Der 2. Run von Ragettli Aus Sport-Clip vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Der Sieg ging in einem hochklassigen Wettkampf an den Norweger Birk Ruud. Er fing mit seinem 2. Run den Kanadier Max Moffatt an der Spitze noch ab. Marc Forehand (USA) schob sich im Anschluss noch zwischen die beiden auf den 2. Rang. Fabian Bösch gelang derweil kein fehlerfreier Run. 68,71 Punkte reichten dem Engelberger für Schlussrang 8.