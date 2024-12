Beim Skicross-Weltcup in Arosa schafft es kein Vertreter von Swiss-Ski in die Finals.

Talina Gantenbein wird als beste Schweizerin 5., Ryan Regez fährt auf Platz 6.

Überschattet wird das Rennen von einem schweren Sturz von Saskja Lack.

Nach zwei Podestplätzen zum Auftakt in Val Thorens ging Swiss-Ski bei den Heimrennen in Arosa zum dritten Mal in Folge leer aus. Dabei hatten bei den Frauen gleich drei Schweizerinnen den Sprung in den Halbfinal geschafft. Saskja Lack und Fanny Smith nahmen sich darin aber gleich selbst aus dem Rennen. Lack fuhr auf den Ski von Smith, brachte diese zu Fall und verlor später selber das Gleichgewicht.

Während Smith bei ihrem Sturz einigermassen glimpflich davon kam, schlug Lack hart auf der Piste auf und musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Mit Talina Gantenbein blieb auch die dritte Schweizerin im Halbfinal hängen. Dank dem Sieg im kleinen Final sicherte sich die 26-Jährige den 5. Schlussrang. Smith startete zwar, schwang aber sofort wieder ab.

Viel Grund zur Freude hatte hingegen Kanada. Marielle Thompson sicherte sich den Tagessieg vor ihren Landsfrauen India Sherret und Hannah Schmidt. Für Thompson war es der 33. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Regez rehabilitiert sich

Auch bei den Männern war die Schweiz «nur» im kleinen Final vertreten. Ryan Regez jubelte im Ziel dennoch über seinen 6. Schlussrang. Der Olympiasieger, der sich vor zwei Jahren in Arosa das Kreuzbandriss gerissen hatte, war seit seiner Rückkehr in den Weltcup nie besser klassiert. Beim Auftakt in Val Thorens war er bereits in der Qualifikation hängengeblieben.

Für Alex Fiva war auf dem kurzen Kurs in Arosa im Viertelfinal Schluss. Marc Bischofberger, Tobias Baur und Noah Lubasch waren schon im Achtelfinal ausgeschieden.

Der Tagessieg ging ebenfalls nach Kanada. Reece Howden setzte sich hauchdünn gegen Simone Deromedis aus Italien durch. Das Podest komplettierte David Mobärg (SWE).

So geht es weiter

Die Skicrosserinnen und Skicrosser haben keine lange Pause vor sich. Bereits am Donnerstag steht im italienischen Innichen die Qualifikation für die nächsten Weltcup-Rennen auf dem Programm. Am Freitag und Samstag gehen die Rennen 4 und 5 über die Bühne.

Skicross