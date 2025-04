Legende: Präsentiert ihre Errungenschaften Fanny Smith. Keystone/Anthony Anex

«Die Leidenschaft ist immer noch da, die Lust auch. Also sehe ich noch kein Verfallsdatum», sagt die auf eine äussert erfolgreiche Saison zurückblickende Fanny Smith im Gespräch mit Keystone-SDA. Nach den beiden WM-Titeln im Engadin im Einzel und Team gewann die 32-jährige Romande vergangene Woche zum 4. Mal den Gesamtweltcup.

Die beste Version von sich selber

Nach einer schwierigen, durch Verletzungen geprägten letzten Saison ohne einen einzigen Sieg fand Smith in diesem Winter wieder zu alter Stärke zurück. Sie geniesst die Erfolge, doch die Jagd nach Rekorden sagt ihr nichts. «Das ist überhaupt nicht das, was mir wichtig ist. Ich will bei jedem Rennen, an dem ich an den Start gehe, eine gute Leistung bringen. Es ist all die Arbeit und all die Energie, die ich investiert habe, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.»

Das Schönste für sie, und das, was sie immer noch motiviere, sei die ständige Herausforderung, bei jedem Wettkampf ihr Bestes zu geben und sich selbst zu übertreffen. «Meine Konkurrenz bin ich selbst, und das spornt mich zu Höchstleistungen an», erzählt Smith.

Olympiagold wäre ein Bonus

Mit 35 Weltcupsiegen fehlen ihr noch 4 zum Rekord der Schwedin Sandra Näslund. Smith lebt im Hier und Jetzt, zu weit in die Zukunft blicken, mag sie nicht: «Um Leistung zu bringen, muss ich im Moment sein. Das ist mir wichtig.» Momente der Freude gab es zuletzt zuhauf.

Mit den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina steht in 11 Monaten ein weiteres Grossereignis bevor. Es werden ihre 5. Winterspiele sein. 2010 wurde Smith Siebte, 2014 Achte, 2018 und 2022 holte sie Bronze.

Nun verfolgt die Westschweizerin ein klares Ziel: «Für mich wäre ein Olympiasieg das Sahnehäubchen auf meiner Karriere. Aber am Ende wäre es vor allem ein Bonus.» Für ihre Zukunft wünscht sie sich nur eines: «Gesundheit».