Die Slopestyle-Olympiasiegerin trat an der Freestyle-WM in Aspen nach einem Trainingssturz nicht zur Qualifikation an.

Legende: Nicht in der Slopestyle-Qualifikation dabei Sarah Höfflin. Keystone/Archiv

Die Slopestyle-Qualifikation an der WM in Aspen ging am Donnerstag ohne Sarah Höfflin über die Bühne. Die Olympiasiegerin hatte sich bei einem Trainingssturz verletzt. Wie gravierend die Blessur der Westschweizerin ist und ob sie die Big-Air-Qualifikation am Montag bestreiten kann, ist unklar.

Gremaud mit Rang 3 in der Quali

Einen Platz im Slopestyle-Final vom Samstag gesichert hat sich die Freiburgerin Mathilde Gremaud. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang klassierte sich in der Qualifikation hinter Eileen Gu aus China und der Amerikanerin Marin Hamill auf dem 3. Rang.