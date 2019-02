Männer: 1. Maxim Burow (Russ), 130,09 Punkte. 2. Olexander Obramenko (Ukr), 126,24. 3. Noé Roth (Sz), 125,22. 4. Pawel Krotow (Russ), 107,24. 5. Stanislaw Nikitin (Russ), 80,54. 6. Xindi Wang (China), 61,50.

Nicht für den 3. Sprung qualifiziert: 7. Christopher Lillis (USA). 8. Anton Kuschnir (WRuss). 9. Pirmin Werner (Sz). 10. Ilia Burow (Russ). 11. Dimitri Isler (Sz). 12. Alex Bowen (USA).

Out in der Qualifikation: 18. Nicolas Gygax (Sz).





Frauen: 1. Aliaxandra Ramanouskaja (WRuss), 113,18 Punkte. 2. Ljubow Nikitina (Russ), 89,88. 3. Negtao Xu (China), 89,88. 4. Laura Peel (Au), 87,77. 5. Ashley Caldwell (USA), 58,81. 6. Sofia Alexejewa (Russ), 37,80.

Out in der Qualifikation: 15. Carol Bouvard (Sz).