Legende: Zu viel Wind In Bakuriani spielt das Wetter nicht wie gewünscht mit. SRF

Aerials: Roth und Co. müssen sich gedulden

An der Freestyle-WM in Bakuriani ist die Aerials-Qualifikation der Männer von Dienstag auf Mittwoch verschoben worden. Starke Windböen liessen kein sicheres Springen zu. Die Qualifikation mit dem Schweizer Quartett Noé Roth, Pirmin Werner, Nicolas Gygax und Andrin Schädler findet nun am Mittwoch ab 07:30 Uhr statt, der Kampf um die Medaillen folgt ab 11:00 Uhr. Die Qualifikation der Frauen konnte mit mehreren Unterbrüchen durchgeführt werden. Die Schweizerin Alexandra Bär stand nach ihrem Trainingssturz am Samstag nicht am Start.