Legende: Legte in der WM-Qualifikation vielversprechend vor Mathilde Gremaud. Keystone/AP Photo/Hugh Carey (Archiv)

Ski Freestyle: Schweizer Frauen-Trio zieht in den Final ein

Aus Schweizer Sicht darf man gebannt auf die Medaillen-Entscheidung im Slopestyle-Freeski vom Dienstag (ab 9:50 Uhr live bei SRF zwei) blicken. Denn in der Qualifikation tags zuvor hatten Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin und Giulia Tanno stark vorgelegt. Sie alle schafften den Cut und gehören zum 12-köpfigen Feld der Finalistinnen. Die Freiburgerin Gremaud, Olympiasiegerin in dieser Disziplin, realisierte in der Vorausscheidung sogar das beste Skore und totalisierte 87,55 Punkte aus ihrem 2. Run. Auch Höfflin (5. mit 71,06 Punkten) und Tanno (7. mit 57,85 Punkten) konnten im georgischen Bakuriani schon einmal auf sich aufmerksam machen. Einzig WM-Debütantin Anouk Andraska (16.) musste die Segel streichen. Bei den Männern, die am Dienstag zur gleichen Zeit den Champion küren, hatten Fabian Bösch, Valentin Morel und Andri Ragettli die Final-Qualifikation bereits gemeistert.