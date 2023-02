Legende: Müssen sich weiter gedulden Noé Roth und Co. Keystone/Jacques Boissinot The Canadian Press via AP

Aerials: Auch am Mittwoch kein Wettkampf

An der Freestyle-WM in Bakuriani kann die Aerials-Qualifikation der Männer auch am Mittwoch nicht stattfinden. Grund dafür sind heftige Windböen. Die Qualifikation mit dem Schweizer Quartett Noé Roth, Pirmin Werner, Nicolas Gygax und Andrin Schädler hätte ursprünglich am Dienstag durchgeführt werden sollen. Neu ist die Quali auf Donnerstag um 07:00 Uhr terminiert, um 09:30 Uhr sollen die Aerials-Athletinnen und -Athleten um die Medaillen kämpfen. Bei den Männern wird nur ein Quali-Sprung ausgetragen, im Final werden nur 2 statt 3 Sprünge gezeigt. Auf SRF sind Sie live dabei.