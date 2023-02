Legende: In Form Andri Ragettli (Archiv). Keystone/Manuel Lopez

Ski Freestyle: Ragettli, Bösch und Morel im Slopestyle-Final

An der Ski-Freestyle-WM im georgischen Bakuriani hat ein Schweizer Männer-Trio die Slopestyle-Qualifikation überstanden. Andri Ragettli kam in seinem Run auf 91,00 Punkte, was den zweitbesten Wert des Tages nach Birk Ruud (NOR/91,50 Punkte) bedeutete. Auch Fabian Bösch (80,75) und Valentin Morel (70,50) erreichten den Final der besten 16 vom Dienstag (10:00 Uhr live auf SRF). Kim Gubser und Colin Wili schieden aus. Die Qualifikation der Frauen musste wegen Winds erneut verschoben werden.

Schliessen 00:54 Video Ragettli: «Es ist der erste Tag, der fahrbar ist» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 01:12 Video Bösch: «Es ist für alle ein Ausprobieren» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 01:35 Video Gubser: «Es ging um Hundertstelpunkte» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 00:56 Video Wili: «Im Training hat bei mir gar nichts funktioniert» Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Doppelbuckelpiste: Kingsbury und Laffont doppeln nach

Auf der Doppelbuckelpiste heissen die Weltmeister gleich wie tags zuvor im Einzel. Mikael Kingsbury (CAN) setzte sich in Bakuriani im grossen Final gegen Walter Wallberg (SWE) durch, Bronze holte Matt Graham (AUS). Kingsbury hat damit an den letzten 3 Weltmeisterschaften unglaubliche 6 Goldmedaillen gewonnen, insgesamt steht der Kanadier bei 13 WM-Medaillen. Bei den Frauen jubelte Perrine Laffont (FRA) vor Jaelin Kauf (USA). Bronze ging an Avital Carroll (AUT). Die drei gestarteten Schweizer Männer Paolo Pascarella, Enea Buzzi und Martino Conedera blieben allesamt in der ersten K.o.-Runde hängen.