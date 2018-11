Mathilde Gremaud siegt beim Big-Air-Weltcup in Modena (It) vor Landsfrau Sarah Höfflin. Andri Ragettli wird bei den Männern Dritter.

Gremaud triumphiert in Modena

Für Mathilde Gremaud ist der Sieg in Modena gleichbedeutend mit ihrem 2. Weltcup-Erfolg. Im Februar 2017 hatte die Freiburgerin in Quebec (Ka) im Big Air gewonnen.

Im Februar dieses Jahres war es Sarah Höfflin gewesen, die an den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Slopestyle vor Gremaud gewann. Nun drehte Gremaud den Spiess um und siegte vor ihrer Teamkollegin.

Podest für Ragettli

Andri Ragettli sprang in der Männer-Konkurrenz auf den 3. Rang. Er musste sich nur dem Norweger Birk Ruud (1.) und dem Amerikaner Alexander Hall (2.) geschlagen geben. Nach diesem 3. Platz sowie dem Erfolg beim Weltcup-Prolog in Neuseeland führt Ragettli das Gesamtklassement an.

Für Aufsehen unter den Fachleuten sorgte Kai Mahler. Er zeigte mit dem sogenannten «Switch left Pregrab Inside Safety to Stalefish Double Cork 1080» eine Neuheit, die ihm den Tageshöchstwert von 92,75 Punkten eintrug. Er wurde am Ende 6.