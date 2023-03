Snowboard: Lötscher und Wicki im Halfpipe-Final

Isabelle Lötscher (7.) und Berenice Wicki (8.) haben an der Snowboard-WM in Bakuriani den Sprung in den Halfpipe-Final der Top 8 geschafft. Bei ihrer WM-Premiere bei den Grossen reichten der 18-jährigen Lötscher 64,50 Punkte aus dem 1. Run, um sich zu qualifizieren. Die 20-jährige Wicki stand nach einem verpatzten 1. Durchgang unter Druck. Die Olympia-Siebte von Peking bewahrte aber die Nerven, brachte ihren 2. Run runter und schaffte im 17-köpfigen Teilnehmerinnenfeld mit 64,25 Punkten gerade noch die Final-Qualifikation. Der Halfpipe-Final findet am Freitagmorgen (ab 06:50 Uhr live) statt.

Schliessen 01:11 Video Der Quali-Run von Wicki (64,25 Punkte) Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden. 00:50 Video Lötscher: «Habe nicht damit gerechnet, bin mega happy» Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 01:17 Video Wicki: «War noch nicht alles, was ich kann» Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Snowboard: Scherrer weiter, Allenspach out

Jan Scherrer hat sich für den Halfpipe-Final am Freitagmorgen (ab 6:50 Uhr) qualifiziert. Der 27-jährige St. Galler erreichte in der Qualifikation mit zwei Soliden Sprüngen 85,00 Punkte, was im Klassement Platz 8 bedeutete. Die besten 10 kämpfen um die Medaillen. Für Elias Allenspach endete der Wettbewerb in der Qualifikation. Der 21-Jährige belegte mit 26,75 Punkten den 20. Rang.

01:50 Video Der 2. Run von Jan Scherrer Aus Sport-Clip vom 01.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Freeski: Ein Schweizer kämpft um die Medaillen

Robin Briguet hat die Qualifikation für die Finals mit Ach und Krach geschafft. Der 23-Jährige schlüpfte mit 75,75 Punkten gerade noch in die Top 10. In der Qualifikation hängen blieb Rafael Kreienbühl, der seine beiden Runs verpatzte und nur 16,25 Zähler erzielte. Schweizerinnen waren in der Qualifikation keine am Start.