Ski-Freestyler Andri Ragettli hat wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaften im Engadin seinen guten Formstand bewiesen. Im französischen Tignes wurde er beim Slopestyle-Wettkampf hinter dem Amerikaner Alex Hall Zweiter.

Ragettli sicherte sich im 5. und letzten Wettkampf der Weltcup-Saison die 2. Top-3-Platzierung. Zu Beginn des Winters hatte sich der 26-jährige Bündner in Stubai ebenfalls auf dem 2. Rang klassiert.

Nach Run 1 noch in Führung

Zu Sieger Hall fehlten Ragettli, der nach dem 1. Run mit 84,43 Punkten noch in Führung gelegen war, fast sechs Punkte. Der Amerikaner seinerseits schwang dank seinem 2. Saisonsieg auch in der Disziplinenwertung obenaus. Hätte sich in Tignes Ragettli durchgesetzt, hätte er zum 5. Mal die Slopestyle-Kristallkugel gewonnen.

Am kommenden Dienstag beginnt im Engadin die Freestyle-WM. Ragettli gehört in der Heimat, wo er im März 2024 seinen bislang letzten Weltcup-Sieg feiern durfte, zu den Topfavoriten auf den Titel. 2021 in Aspen gewann er WM-Gold, vor zwei Jahren in Georgien holte er WM-Bronze.