Sarah Höfflin wird beim Big-Air-Weltcup in Peking Zweite, Mathilde Gremaud belegt den 4. Platz.

Ski-Freestyle-Weltcup in China

Legende: Durfte sich über einen Podestplatz freuen Sarah Höfflin. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Sarah Höfflin hat beim Weltcup in Peking dafür gesorgt, dass die Schweiz auch im 2. Big-Air-Wettkampf der Saison einen Podestplatz feiern durfte. Die 33-Jährige Genferin wurd hinter der Französin Tess Ledeux Zweite. Für Höfflin, die 2018 überraschend Olympiasiegerin im Big Air wurde, war es ihr bestes Resultat in dieser Disziplin seit dem 2. Platz in Chur vor 3 Jahren.

Ihre Teamkollegin Mathilde Gremaud musste sich nach dem Sieg zum Saisonauftakt Mitte Oktober in Chur mit dem 4. Platz begnügen. Gremaud, die in der Disziplinenwertung knapp vor Ledeux bleibt, fehlten 8,25 Punkte auf die drittplatzierte Flora Tabanelli aus Italien.

00:57 Video Archiv: Gremaud in Chur unantastbar Aus Sport-Clip vom 18.10.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Ragettli auf Platz 5

Die Schweizer Männer blieben in Peking wie bereits in Chur ohne Podestplatz. Eine Verbesserung im Vergleich zum Saisonauftakt, als sich kein Schweizer für den Final qualifiziert hatte, gab es dennoch. Andri Ragettli wurde mit 172,5 Punkten Fünfter, Kim Gubser erreichte mit 171 Punkten den 7. Platz. Den Sieg sicherte sich der Norweger Tormod Frostad, der nach dem 2. Platz in Chur seinen 1. Weltcup-Sieg holte.