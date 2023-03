Ski-Freestyle-WM

Die Schweizer Medaillenhoffnung Mathilde Gremaud geht im Big-Air-Final nicht an den Start. In der Halfpipe gelingt Robin Briguet kein Exploit.

Mathilde Gremaud, die einzige qualifizierte Schweizerin für die Big-Air-Finals der Ski-Freestyler, trat nicht zur Entscheidung an der WM in Bakuriani (GEO) an. Wie Swiss-Ski auf Nachfrage erklärte, fühlte sich die Slopestyle-Weltmeisterin und -Olympiasiegerin nach dem Training nicht bereit für den Wettkampf.

«Es war ein bisschen zu viel für mich. Das grösste Problem war: Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl, dass es nicht gut herauskommt. Es fühlte sich in meinem Kopf einfach nicht richtig an. Ich hatte Angst, dass die Saison für mich heute zu Ende gegangen wäre, wenn ich angetreten wäre», sagte Gremaud.

Legende: Fühlte sich nicht bereit für den WM-Final Mathilde Gremaud. Freshfocus/Claudio Thoma

Damit waren für die Schweiz im abschliessenden Wettkampf an der WM in Georgien keine Medaillen mehr möglich. Der wetterbedingt um einen Tag vorverschobene Final ging bei schwierigen Bedingungen über die Bühne. Tess Ledeux (FRA) gewann mit 186,75 Punkten Gold vor Sandra Eie (NOR) und Megan Oldham (CAN).

Bei den Männern setzte sich Troy Podmilsak (USA) mit 187,75 Zählern vor Lukas Müllauer (AUT) und Birk Ruud (NOR) durch. Die Schweizer waren alle in der Vorausscheidung gescheitert, Teamleader Andri Ragettli hatte auf die Qualifikation verzichtet.

Gold in der Halfpipe nach Nordamerika

Im Halfpipe-Final holte Brendan Mackay mit einer sensationellen Leistung seine erste Medaille an einem Grossanlass. Der Kanadier setzte sich mit 97,25 Punkten an die Spitze und gewann souverän Gold. Silber ging an den Finnen Jon Sallinen, Bronze sicherte sich Alex Ferreira (USA).

Zusammenfassung Halfpipe-Finals

Der einzige Schweizer Robin Briguet musste sich mit dem 10. und letzten Rang zufrieden geben, was gleichzeitig sein bestes Saisonresultat darstellte. Der 23-Jährige, der mit der Final-Qualifikation sein WM-Ziel bereits erreicht hatte, kam lediglich auf 54,25 Punkte.

Briguet: «Habe Potenzial für mehr»
Bei den Grabs gibt's Abzug: Briguets 1. Run

Bei den Frauen waren keine Schweizerinnen im Final vertreten, Gold sicherte sich die US-Amerikanerin Hanna Faulhaber dank einem starken letzten Run mit 95,75 Punkten. Silber gewann Zoe Atkin (GBR) vor Rachael Karker (CAN).