Dank einer Leistungssteigerung gewinnt Noé Roth Aerials-Gold an der Ski-Freestyle-WM in Bakuriani.

Der 22-jährige Zuger Noé Roth hat sich an der Ski-Freestyle-WM in Bakuriani zum Weltmeister gekürt. Der Weltcup-Leader aus Baar erreichte nur mit Glück und entgegen den eigenen Erwartungen den Super-Final, in dem ihm dann ein brillanter Sprung gelang.

Der Zuger erzielte 118,59 Punkte – eine Marke, welcher kein anderer Athlet zu erreichen vermochte. Zweiter wurde Quinn Dehlinger aus den USA und der Chinese Yang Longxiao komplettierte das Podest.

01:48 Video Roth springt zu starken 118,59 Punkten – und ist wenig später Weltmeister Aus Sport-Clip vom 23.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Es ist das beste Schweizer Aerial-Ergebnis an einer WM – noch nie gab es in dieser Disziplin Gold an einer WM für die Schweiz. Insgesamt ist es die fünfte Schweizer Medaille an dieser Weltmeisterschaft.

Roth: «Jetzt muss ich eine Olympiamedaille holen»

Während dem Siegerinterview rief Roths Mutter an. Colette Roth-Brand war selbst eine erfolgreiche Aerials-Akrobatin. Unter anderem gewann die mittlerweile 55-Jährige Bronze an den Olympischen Spielen 1998 von Nagano. Auf das interne «Familien-Medaillen-Ranking» meinte Roth nur: «Jetzt muss ich eine Olympiamedaille holen.»

04:03 Video Roth Junior und Senior im Interview: «So nervös war ich noch selten» Aus Sport-Clip vom 23.02.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden.

Schlechte Witterung zum Spassverderber

Der starke Wind und der Schneefall dämpften die Laune. Auf Grund der schlechten Bedingungen wurde der Wettkampf anfangs Woche nach hinten geschoben. «Ich hatte noch selten so wenig Spass an Aerials wie diese Woche. Doch heute ist der Spass zurückgekommen», sagt der 22-jährige Gewinner.

03:41 Video Roth: «Habe nicht gedacht, dass ich noch in den Super-Final komme» Aus Sport-Clip vom 23.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.

Gygax scheitert im ersten Sprung

Nicolas Gygax konnte um die Medaillenplätze nicht mittun. Der 27-Jährige konnte seinen Sprung nicht wie angesagt durchführen und erhielt deshalb keine Wertung. Immerhin verhinderte der Zürcher einen Sturz. «Die Probleme hatten bereits beim Absprung angefangen. Den habe ich völlig verpasst», sagt Gygax im Interview.

01:41 Video Gygax verpatzt seinen Sprung und kriegt ein «DNF» Aus Sport-Clip vom 23.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Keine Schweizerin in der Entscheidung

Der Final der Frauen fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Den Sieg schnappte sich die Chinesin Fanyu Kong vor der Australierin Danielle Scott und der Ukrainerin Anastasyia Novosad.