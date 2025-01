Fiva und Co. wollen an die Festtags-Form anknüpfen

Legende: Strebt auf der Reiteralm das 3. Podest der Saison an Alex Fiva (l.). Keystone/Jean-Christophe Bott

Fast einen Monat ist es her, seit die Skicrosserinnen und Skicrosser im Weltcup zuletzt rennmässig im Einsatz standen. Im italienischen Innichen fanden kurz vor den Festtagen für die Frauen und Männer je 2 Rennen statt, auf welche die Schweizer Equipe durchaus positiv zurückblicken kann.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt die beiden Skicross-Rennen auf der Reiteralm wie folgt: Donnerstag: ab 12:25 Uhr live im Stream und auf SRF zwei

ab 12:25 Uhr live im Stream und auf SRF zwei Freitag: ab 13:10 Uhr live im Stream und später auch auf SRF zwei

Mit Alex Fiva und Talina Gantenbein gab es für die Schweiz zwei 2. Plätze zu bejubeln. Der 38-jährige Fiva schaffte es zudem ein weiteres Mal in den grossen, Gantenbein in den kleinen Final. Ryan Regez, der in seiner Comeback-Saison so langsam, aber sicher wieder in der Weltspitze angekommen ist, egalisierte mit einem 6. Platz sein bestes Saisonergebnis.

Auf der Reiteralm hoffen die Schweizer Trümpfe, nach langer Trainingspause an die Erfolge im Südtirol anzuknüpfen. Die Qualifikationsergebnisse stimmen schon einmal positiv: Gantenbein fuhr in beiden Läufen die schnellste Zeit, Fiva scheint den Kurs mit einem 3. und 4. Platz auch im Griff zu haben.