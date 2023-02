Für Fanny Smith hat das zweitletzte Weltcup-Rennen vor der WM im georgischen Bakuriani schmerzhaft geendet. Die Waadtländerin verpasste im ersten von zwei Rennen auf der Reiteralm als Vierte ihres Halbfinals die Top 4. Im kleinen Final stürzte sie nach gutem Start heftig, nachdem ihre Ski von Tiana Gairns (CAN) berührt worden waren. Gemäss ersten Informationen besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, Smith wurde für genauere Abklärungen ins Spital gebracht.

An der Spitze gab es auch auf der Reiteralm kein neues Bild. An Sandra Näslund gab es erneut kein Vorbeikommen. Die schwedische Überfliegerin feierte den 36. Weltcup-Sieg – den 17. (!) in Serie. Zweite wurde Marielle Thompson (CAN), Rang 3 belegte Daniela Maier (GER). Talina Gantenbein und Margaux Dumont hatten im Viertelfinal die Segel streichen müssen.

Mobaerg gewinnt Männer-Rennen

Bei den Männern verpassten Marc Bischofberger und Joos Berry den Einzug in den grossen Final. In diesem setzte sich mit David Mobaerg wie bei den Frauen ein Schwede durch. Die weiteren Podestplätze belegten die beiden Franzosen Youri Duplessis Kergomard und Bastien Midol.

Im kleinen Final belegte Berry den 2. Platz, was Schlussrang 6 bedeutete. Bischofberger wurde Letzter und damit Achter. Jonas Lenherr hatte es nicht über die Achtelfinals hinaus geschafft.

