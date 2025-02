Per E-Mail teilen

Beim Skicross-Weltcup im Fassatal im Südtirol (ITA) feiert die Schweiz bei den Männern einen Doppelsieg.

Ryan Regez gewinnt vor Alex Fiva und steht erstmals seit seinem Kreuzbandriss wieder zuoberst auf einem Podest.

Bei den Frauen übersteht Fanny Smith eine Runde und muss im Halbfinal die Segel streichen.

Marielle Thompson siegt zum 3. Mal in Serie, mit Courtney Hoffos steht eine weitere Kanadierin auf dem Podest.

Bereits vor dem grossen Final der Männer war klar, dass die Schweiz sicher auf dem Podest vertreten sein wird. Alex Fiva und Ryan Regez gewannen ihre jeweiligen Halbfinals. Im Final wuchsen die Schweizer dann über sich hinaus: Regez startete wie die Feuerwehr und liess sich nicht von der Leaderposition verdrängen. Hinter ihm holte Fiva nach verhaltenem Start grandios auf und musste sich nur seinem Landsmann geschlagen geben.

Für Regez war es der erste Finaleinzug nach seinem Kreuzbandriss Ende 2022 gewesen. Dies an sich wäre schon eine Erfolgsmeldung gewesen für den Olympiasieger von Peking. Doch Regez war im Fassatal in Hochform und entschied auch den 4. Lauf des Tages für sich. Mit Fiva hatte er bereits an Olympia einen Doppelsieg gefeiert. Das Podest komplettierte der Deutsche Florian Wilmsmann.

Von den 6 Schweizern unter den letzten 32 hatte nur die Hälfte die Achtelfinals überstanden. Neben Fiva und Regez war dies zudem Romain Détraz. Zum 2. Mal in diesem Winter erreichte er die 2. Runde. Dort war dann aber wie schon vergangene Woche Schluss für den Waadtländer.

Smith gewinnt kleinen Final

Bei den Frauen hatten sich 2 Schweizerinnen für die Viertelfinals qualifiziert. Während Fanny Smith dort spielend leicht gewann, bedeuteten diese für die andere Schweizerin, Nathalie Schär, Endstation.

Smiths Freude war nur von kurzer Dauer, um lediglich 0,08 Sekunden verpasste sie den Finaleinzug. So musste sie mit dem kleinen Final vorliebnehmen, in dem sie souverän den 5. Rang holte. Die Freude darüber hielt sich bei der 32-Jährigen aber in engen Grenzen.

Marielle Thompson (CAN) jubelte derweil über ihren 3. Weltcup-Sieg in Serie und den 5. in dieser Saison. Ein rein kanadisches Podest wurde nur durch die Aufholjagd von Marielle Berger-Sabbatel (FRA) verhindert, die noch vor Courtney Hoffos (CAN) Zweite wurde.

So geht es weiter

Am Sonntag stehen im Fassatal die nächsten Rennen an. Auch den 2. Renntag im Südtirol können Sie im SRF-Livestream ab 12:10 Uhr verfolgen. Danach geht es für die Skicrosserinnen und Skicrosser nach einer dreiwöchigen Pause im Kaukasus, konkret in Gudauri (GEO), weiter. Als Highlight aus Schweizer Sicht folgt ab dem 16. März die Heim-WM im Engadin.

Skicross